روسيا تعتزم تطعيم 60% من المواطنين قبل نهاية الصيف المقبل

أعلن مدير مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينسبرغ، أنه سيتم تطعيم 60% من المواطنين الروس قبل نهاية الصيف المقبل.

وقال غينسبرغ في تصريح لوكالة "نوفوستي" إن العديد من وسائل الإعلام انضمت في الوقت الحالي إلى الحملة الإعلامية حول أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا، ومن المفترض أن يأتي هذا العمل بنتائج إيجابية.

وسجلت وزارة الصحة الروسية في أغسطس العام الماضي، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، أنتجه مركز أبحاث "غاماليا"، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V".

وأطلقت روسيا حملة تلقيح مجانية شاملة منذ نهاية العام الماضي في جميع أقاليم البلاد.

هذا وقد سجلت روسيا 3 لقاحات حتى الآن مضادة لفيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي