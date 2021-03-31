تسمم جماعي في إقليم ستافروبول جنوب روسيا

أعلن حاكم إقليم ستافروبول الروسي فلاديمير فلاديميروف أن أكثر من 100 شخص من سكان بلدة مارييني كولودسي في الإقليم، تطلبوا العلاج بعد تعرضهم للتسمم.

وأكد أنه من أصل 107 أشخاص أصيبوا بالتسمم، تم نقل 10 إلى المستشفى، وأن الأطباء أشاروا إلى أنه لا خطر على حياتهم.

إقرأ المزيد

وأضاف أن المختبرات تعمل على تحليل عينات المياه وستقدم النتائج قريبا، حيث يعتقد أن المياه هي مصدر العدوى المعوية التي أصيب بها السكان.

وكانت لجنة التحقيقات قد فتحت قضية جنائية للتحقيق في التسمم الجماعي في البلدة المذكورة.

المصدر: RT