الأمن الفدرالي الروسي ينشر مواد أرشيفية عن تاريخ أمن الدولة السوفيتية

نشرت هيئة الأمن الفدرالي الروسية مواد عن تاريخ "الكتيبة الخاصة" التابعة لـ"لجنة الطوارئ الروسية لمكافحة نشاطات أعداء الثورة والتخريب" نواة أجهزة أمن الدولة السوفيتية.

وتم نشر المواد الأرشيفية اليوم الأربعاء بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس "الكتيبة الخاصة" التي كانت وظائفها تتلخص في "إفشال مؤامرات أعداء السلطة السوفيتية وحماية منجزات الثورة، وحراسة أبرز المباني الحكومية، وتنفيذ عمليات أمنية ضد عصابات الإجرام السياسي في أراضي الدولة السوفيتية الفتية".

ومن المواد المنشورة صور للقادة الأولين لـ"لجنة الطوارئ" و"الكتيبة الخاصة"، وصور تسلط الضوء على الحياة اليومية لأفراد الكتيبة وقادتها، ووثائق أخرى تتيح متابعة تاريخ الكتيبة.

كما تضم مجموعة المواد المنشورة رسالة كتبها في العام 1925 فيليكس دزيرجينسكي رئيس أجهزة أمن الدولة السوفيتية آنذاك، ويقول فيها إنه لاحظ "شخصين مشبوهين" تجسسا على الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين أثناء زيارته برفقة دزيرجينسكي أحد مسارح موسكو.

ولم يستبعد دزيرجينسكي إمكانية أن يكون هذان الشخصان عميلين في أجهزة أمن الدولة قائلا: "إن لم يكن هذان الاثنان من رجالنا، فيجب تعقبهما طبعا".

المصدر: Lenta.ru