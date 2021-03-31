بيسكوف: خطر الموجة الثالثة من كورونا في روسيا لا يزال قائما

ذكر الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن خطر ظهور موجة ثالثة من وباء فيروس كورونا في البلاد لا يزال قائما، وأنه من السابق لأوانه الحديث عن انتصار كامل على العدوى.

وقال بيبسكوف اليوم الأربعاء ردا على سؤال عن مدى واقعية خطر الموجة الثالثة من كورونا من وجهة نظر الرئاسة الروسية: "بطبيعة الحال، لا أحد يتحدث ولا يمكن أن يتحدث عن أننا انتصرنا على الفيروس. كلا، والخطر لا يزال قائما أيضا".

وأشار بيسكوف إلى أن مركز العمليات لمكافحة فيروس كورونا والذي أنشأته الحكومة، لا يقلل اهتمامه بموضوع تفشي الفيروس، وتبقى حزمة كاملة من القيود قائمة في البلاد على الرغم من الديناميكية الإيجابية التي ترصد الآن في تطور الحالة الوبائية.

وتابع أن إحصائيات تفشي المرض تدعو إلى تفاؤل حذر، لكن هذا لا يغني عن الحفاظ على القيود والتوصيات الموجودة.

وأمس الثلاثاء، قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو إن حالات الإصابة بكورونا في روسيا آخذة في التراجع الآن، ومن السابق لأوانه الحديث عن موجة ثالثة من الوباء، وذلك بعدما نوهت نائبته تاتيانا سيميونوفا في وقت سابق الثلاثاء، بأن معدلات الإصابة بالفيروس تشير إلى احتمال موجة ثالثة من تفشي الوباء في البلاد.

المصدر: "تاس"