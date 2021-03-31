الكرملين: لا نوافق على استنتاجات التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في روسيا

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم تضمن "اعتقادات متشابهة جدا" حول روسيا، وأن موسكو لا توافق على استنتاجاته.

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وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الأربعاء: "تعرض هذه الوثيقة بانتظام الاعتقادات المتشابهة للغاية. وتزداد وتنخفض حدة هذه الاعتقادات اعتمادا على الفترة التي تقع فيها علاقاتنا الثنائية. وبلا شك فإننا لا نوافق على ذلك. ونقف موقفا مناسبا منه".

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء تقريرا جديدا حول مراعاة حقوق الإنسان في العالم عام 2020 وانتقدت فيه عددا من بلدان العالم بما فيها روسيا. وخاصة وصف مؤلفو التقرير النظام السياسي الروسي بأنه "مركزي بشدة واسبدادي". وأضافوا أن البرلمان الروسي لا يعد مستقلا عن السلطة التنفيذية. كما أكدت الوثيقة أن "التصويت الوطني حول إدخال التعديلات على الدستور الروسي الذي جرى في الصيف الماضي لم يتفق مع المقاييس الانتخابية المعترف بها دوليا".

هذا وذكر التقرير قضية المعارض الروسي ألكسي نافالني والقرم والوضع حول مراعاة حقوق الإنسان في الشيشان.

المصدر: تاس