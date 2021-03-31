العثور على ترسانة أسلحة في منزل خاص بعد حادث إطلاق النار في ضواحي موسكو

أفاد مصدر في خدمات الطوارئ الروسية، بأنه تم العثور على مستودع كبير للأسلحة والذخائر بعد إطفاء حريق في منزل خاص في منطقة ميتيشي بضواحي موسكو.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن المصدر أنه تم توجيه كل الأسلحة والذخائر المصادرة إلى مختبر لإجراء الفحوص الضرورية.

من جهتها أفادت الدائرة الرئيسية لوزارة الداخلية الروسية في مقاطعة موسكو بأنه وقع صباح أمس الثلاثاء حادث إطلاق نار في منزل خاص بقرية فيشكي في ضواحي موسكو.

وأضافت أن الشرطة وصلت إلى منزل خاص بالقرية للتحقق من صحة معلومات حول تورط ساكن محلي في تجارة الأسلحة غير الشرعية. وقالت لجنة التحقيق الروسية إن رجلا مشتبها به تحصن في منزله، وكان يطلق النار من حين لآخر لعدة ساعات. وأجرى أفراد قوات الأمن عملية اقتحام للمنزل مساء أمس، الأمر الذي أسفر عن إصابة أحدهم بجروح واشتعال حريق داخل المنزل.

ونقلت الوكالة عن مصدر في جهاز الأمن أنه تم العثور على جثة المشتبه به بعد إطفاء الحريق في المبنى.

المصدر: نوفوستي