تسمم 5 أطفال بأول أكسيد الكربون جنوب روسيا

أفادت الدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كراسنودار، بأن 5 أطفال تسمموا بأول أكسيد الكربون بسبب عطل في معدات الغاز في منزل خاص.

وأضافت الدائرة أن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن إبلاغ رجال الإنقاذ بوقوع الحادث تم في الساعة 20:20.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة: "تم في منزل خاص في شارع روستوفسكايا بقرية بيريياسلوفسكايا تسمم 5 أطفال بأول أكسيد الكربون بسبب عطل في معدات الغاز. وتم نقل المتضررين إلى المستشفى المركزي لمنطقة بريوخوفيتس".

وأعلنت دائرة التحقيق في إقليم كراسنودار أنها بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث.

وأضافت الدائرة أن الحالة الصحية للأطفال المصابين لا تثير قلقا.

المصدر: نوفوستي