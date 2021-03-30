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لافروف يبحث محاربة جائحة كورونا مع نظيره الفلبيني

أخبار روسيا

لافروف يبحث محاربة جائحة كورونا مع نظيره الفلبيني
Sputnik Russian Foreign Ministry
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محاربة جائحة فيروس كورونا مع نظيره الفلبيني تيودورو لوكسين.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين اليوم الثلاثاء، أنهما بحثا "المسائل الملحة للتعاون بين روسيا والفلبين مع التركيز على توحيد الجهود لمحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد".

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وتبادل الوزيران كذلك الآراء حول ضرورة تعزيز دور رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) لتفعيل منصات التعاون غير التابعة للأحلاف في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

يذكر أن سلطات الفلبين أصدرت في 19 مارس الجاري ترخيصا لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ومن المتوقع أن تحصل الفلبين على الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الشهر القادم.

المصدر: RT

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