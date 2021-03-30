مسؤولة: روسيا تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث نطاق التغطية بفحوصات كورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلكين أن روسيا تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث نطاق تغطية السكان بفحوصات فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وذكرت إيرينا براغينا نائبة رئيسة الهيئة، خلال مؤتمر "أسبوع التعليم الطبي - 2021"، بأن الفحوصات الأولى للكشف عن فيروس كورونا المستجد ظهرت في فبراير العام الماضي، وشهدت منظومة الفحوصات منذئذ تطورا ملحوظا، ما أدى إلى تقدم في عملية تشخيص العدوى.

وتابعتت المسؤولة قائلة إن 99% من نتائج الفحوصات أصبح ممكنا تقديمها خلال أقل من 48 ساعة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمنظومة الصحية الوطنية.

وأضافت براغينا أن إمكانيات التشخيص لا تزال تتطور وأن هناك تنوعا كبيرا في أنظمة فحص تم تسجيلها في روسيا وتسمح باستخدام أجهزة ومناهج مختلفة.

المصدر: "نوفوستي"