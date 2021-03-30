بوتين يشدد على أهمية تعزيز الانتماء والمواطنة الروسية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد هناك شيء أهم من تعزيز الهوية والانتماء والمواطنة الروسية.

وقال بوتين أثناء خطاب ألقاه في جلسة للمجلس الروسي للعلاقات بين الشعوب التي تجري في شكل مؤتمر الفيديو: "أريد أن أبدأ من الموضوع المركزي وهو "تعزيز الهوية والمواطنة الروسية".

وأضاف: "لا يوجد هناك شيء أهم من ذلك بالنسبة لبلادنا وبالنسبة لكل دولة أخرى. ونعرف ما هي القضايا التي يواجهها الكثير من بلدان العالم في هذا المجال المركزي بالذات، وذلك في القارتين الأمريكية والأوروبية على حد سواء".

المصدر: نوفوستي