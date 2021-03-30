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توقيف رجل أطلق النار على عناصر أمن بضواحي موسكو (فيديو)

أخبار روسيا

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اقتحمت قوات الأمن الروسية منزلا خاصا بضواحي موسكو وأوقفت رجلا تحصن فيه بعد أن أبدى مقاومة مسلحة للشرطة أثناء محاولتهم احتجازه للاشتباه بضلوعه في تداول الأسلحة غير القانوني.

وقال مصدر أمني لوكالة "تاس" الروسية إن الرجل (61) في عقار خاص داخل قرية تابعة لمدينة ميتيشي بمقاطعة موسكو، أطلق النار من سلاح آلي على عناصر الأمن الذين وصلوا إلى بيته من أجل تفتيشه، وألقى قنبلتين يدويتين باتجاههم، دون وقوع إصابات.

المصدر: "تاس"

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