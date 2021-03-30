اشتباك بين الأمن ورجل مسلح تحصن في منزله بضواحي موسكو (فيديو)

أصيب أحد عناصر الأمن بجروح برصاص رجل مسلح مطلوب تحصن في منزله بضواحي العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفادت مصادر أمنية روسية اليوم الثلاثاء.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية إصابة أحد عناصر الحرس الوطني في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الجاني.

وأوردت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر في أجهزة الأمن أن فلاديمير باردانوف البالغ 61 عاما من عمره، وهو صاحب منزل خاص في قرية قرب مدينة ميتيشي في مقاطعة موسكو، استخدم ما لا يقل عن 20 قنبلة يدوية ضد عناصر الأمن.

وبدأت الأحداث في حوالي الساعة 11:00 صباح اليوم، عندما وصل فريق من الشرطة إلى منزل باردانوف لتفتيشه على خلفية شبهات بضلوعه في تداول الأسلحة غير القانوني.

وألقى الرجل قنبلتين يدويتين على رجال الأمن من نافذة الطابق الثاني، قبل إطلاقه النار من سلاح آلي على قوة أمنية وصلت إلى المكان.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن حريقا ضخما نشب في المنزل، فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر مطلع أن عناصر الأمن استخدموا قاذف قنابل ضد نقطة يطلق منها صاحب البيت النيران على قوات الأمن.

وأضافت أن أصوات انفجارات قوية دوت داخل المنزل، مرجحة أن عددا من القنابل الموجودة في البيت انفجرت نتيجة إصابتها بقذيفة قوات الأمن.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت بعض وسائل الإعلام بأن العملية توجت بتوقيف بادانوف دون وقوع إصابات بين رجال الأمن.

المصدر: وسائل إعلام روسية