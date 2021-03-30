بيسكوف: يجب تذكر الدور الشخصي للرئيس بوتين بإنهاء الحرب في إقليم قره باغ

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يجب على الجميع أن يتذكروا الدور الشخصي الذي لعبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنهاء الحرب في إقليم قره باغ.

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وقال بيسكوف في حديث لصحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" ("الحجج والحقائق") الروسية تم نشره اليوم الثلاثاء: "توجد بيننا وبين أذربيجان علاقات ثقة ممتازة تعتمد على الاحترام المتبادل. وقد تكون نواح كثيرة للغاية مفيدة للجانبين. كما توجد لدينا علاقات جيدة مع أرمينيا. ويتم هناك الكثير من عمليات التكامل التي تأتي بفوائد كبيرة على أرمينيا. وبينها فوائد سياسية واقتصادية على حد سواء. أما ما حدث... وربما يجب على الجميع أن يتذكروه هو الدور الشخصي للرئيس بوتين في إنهاء الحرب".

المصدر: نوفوستي