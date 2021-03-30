بيسكوف يكشف الطريقة التي يتبعها بوتين للمحافظة على مستواه في اللغتين الإنجليزية والألمانية

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين يشاهد القنوات التلفزيونية الأجنبية ليحافظ على مستوى معرفته باللغتين الألمانية والإنجليزية.

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وأوضح بيسكوف في مقابلة صحفية أيضا، أن الرئيس الروسي يتلقى دروسا قصيرة في اللغة الإنجليزية عدة مرات في الأسبوع.

وقال بيسكوف إن بوتين "يشاهد القنوات الألمانية، ويشاهد قنوات باللغة الإنجليزية. يدرس اللغة الإنجليزية ليس كل يوم، ولكن بالضرورة عدة مرات في الأسبوع. هي دروس قصيرة لكنها منتظمة".

وردا على سؤال حول هواية رئيس البلاد قال إن "هوايته الأساسية هي القراءة وخاصة الأدب التاريخي والمذكرات".

علاوة على ذلك، ذكر المتحدث باسم الكرملين أن بوتين يتابع الصحف، مشير إلى أنها "تأتي إليه في الكرملين ونوفو أوغاريوفو. وهي معه دائما في الطائرة حين يتوجه إلى مكان ما. لذلك هو يتصفحها كثيرا بشكل كاف. وإلى جانب ذلك، يتلقى أيضا ملخصات صحفية".

المصدر: تاس