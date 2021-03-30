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بيسكوف: سيتم التصدي للاستفزازات المرتبطة بانتخابات مجلس الدوما

أخبار روسيا

بيسكوف: سيتم التصدي للاستفزازات المرتبطة بانتخابات مجلس الدوما
Reuters
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه واثق من أن السلطات ستتصدى وتكبح أية استفزازات قد تحدث على خلفية انتخابات مجلس الدوما في خريف عام 2021.

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين، يتوقع حدوث احتجاجات في الصيف والخريف مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في روسيا، أشار بيسكوف إلى أن السلطات تتوقع زيادة النشاط السياسي بطريقة أو بأخرى، لأن الحملة الانتخابية ترتبط دائما بالمناقشات والجدل.

وأضاف بيسكوف: "هذا وقت نشط دائما. لكن ليس لدي شك في أنه إذا حدثت استفزازات، فسيتم التصدي لها".

ستشهد روسيا في يوم 19 سبتمبر المقبل، انتخابات مجلس الدوما، وستجري بالترافق معها، انتخابات محلية وبلدية.

المصدر: تاس

 

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