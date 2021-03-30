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بيسكوف: بوتين متواضع في الطعام ويتجنب المعجنات

أخبار روسيا

بيسكوف: بوتين متواضع في الطعام ويتجنب المعجنات
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، متواضع في الطعام، ويأكل أبسط الأطباق، ويحاول التقليل من تناول المعجنات.

وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع صحفية ردا على سؤال، حول أن هناك أطعمة لا يستطيع الرئيس بوتين تناولها: "لا أعرف شيئا عن مثل هذه الوجبات. الرئيس بسيط جدا في الطعام، وقطعا لا يحيطه بهالة القدسية، الرئيس يتناول أبسط الأطباق. وفقط يتحقق من قلة النشويات في طعامه".  

وردا على سؤال، هل يتابع رئيس الدولة، الموضة في الملابس، قال بيسكوف: "الرئيس هادئ تماما في هذا المجال، وهو في الواقع يرتدي بدلات وقمصان متشابهة"، ولكن خلال العمل الميداني والاستجمام في التايغا، لا تصلح مثل هذه الملابس.

وأكد بيسكوف، عدم وجود مصمم أزياء خاص لدى الرئيس، لأن اهتمامه بالموضة قليل جدا.

ولدى تعليقه على قيادة بوتين لسيارة صالحة لجميع التضاريس الوعرة، أشار بيسكوف، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقود فيها بوتين مركبة من هذا النوع.

المصدر: تاس

 

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