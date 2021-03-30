بيسكوف: لا أحد يريد حظرا كاملا للمنصات الإلكترونية الأجنبية في روسيا

عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، عن أمله بألا تصل الأمور إلى حظر المنصات الإلكترونية الأجنبية في روسيا بشكل كامل.

وقال بيسكوف في حديث لصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية نشر اليوم الثلاثاء: "أود أن آمل ألا نصل إلى هذا وأن يتم إيجاد طرق لحل النزاع. لا أحد يريد فرض حظر كامل، وسيكون من الحماقة إطلاق دعوات لذلك. لكننا بحاجة إلى إجبار تلك الشركات على الالتزام بما لدينا من قواعد".

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وأوضح الناطق باسم الكرملين، أنه يتعين على الشركات الأجنبية التقيد بالقواعد والأحكام المحلية القائمة في الدول التي تعمل فيها.

وأضاف: "لا تبدي كل الشركات استعدادا للحوار، مع أنه ليست كل شركة قادرة على تأمين نفسها من أن تصبح أداة في أيدي الدول الأخرى للتأثير على الدولة التي تعمل فيها".

وفي وقت سابق هذا الشهر، أبلغت السلطات الروسية إدارة شركة "تويتر" بقرارها إبطاء سرعة عمل موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي واحتمال حجبه بالكامل في حال عدم امتثاله للمطالبة بالتقيد بالقانون الروسي.

المصدر: وكالات