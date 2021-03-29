لجنة الانتخابات الروسية ترجح حدوث محاولات أجنبية للتدخل في انتخابات الدوما

رجحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا حدوث محاولات للتدخل من الخارج في انتخابات مجلس الدوما التي ستجري في روسيا في سبتمبر المقبل.

وقالت بامفيلوفا في حديث لقناة "روسيا 24"، مساء الاثنين ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، إنها ستكون بالطبع، ومنطق الأحداث المتعلقة بالعلاقات مع الكثير من الدول الغربية وقبل كل شي مع الولايات المتحدة، يوحي بحتمية مثل هذا التدخل".

وأكدت أن اللجنة المركزية تستعد للتصدي لتلك المحاولات "من خلال عملها، وسنضربهم بالحقائق وسنفضح المعلومات الكاذبة. ونؤهل أعضاء لجاننا للتصدي لمختلف الاستفزازات".

واعتبرت أن سير الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة "سينعكس حتميا" على الانتخابات المقبلة في روسيا، مضيفة أن "الجميع شاهدوا كيف جرت تلك الانتخابات (الأمريكية) وما رافقها من حوادث وفقدان لاستمارات" التصويت.

وأضافت أن لدى واشنطن "حاجة للإثبات أنه قد يكون أسوأ لدينا، والانتقام من خلال التدخل في انتخاباتنا".

المصدر: نوفوستي