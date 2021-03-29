بوتين يقلّد الأوسمة لعدد من الدبلوماسيين الروس

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بمنح الأوسمة وميداليات الشرف لعدد من الدبلوماسيين الروس تقديرا لهم على مساهمتهم في تحقيق نهج السياسة الخارجية الروسية.

ومنح بوتين وسام الصداقة للوزير المفوض بالسفارة الروسية في واشنطن سيرغي تريبيلكوف على "المساهمة الكبيرة في تحقيق نهج السياسة الخارجية الروسية والخدمة البلوماسية الطويلة".

وبموجب المرسوم تم منح وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى لكل من السفير الروسي في موريتانيا بوريس جيلكو، ونائب مدير دائرة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية قسطنطين سيريدنياكوف.

وتم منح وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية لنائب مدير قسم الكوادر لدى الخارجية الروسية سيرغي بيردنيكوف.

المصدر: نوفوستي