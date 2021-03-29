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السفير الروسي يتوقع عودته إلى واشنطن في "أقرب وقت"

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السفير الروسي يتوقع عودته إلى واشنطن في
Sputnik Ilya Pitalev
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صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم الاثنين، بأنه يتوقع عودة قريبة إلى واشنطن.

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وقال أنطونوف ردا على سؤال من وكالة "تاس" حول الموعد المحتمل لعودته إلى الولايات المتحدة: "أتوقع أن يحدث ذلك في أقرب وقت".

تم استدعاء أنطونوف إلى موسكو للتشاور الأسبوع الماضي، فور التصريحات الصحفية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومنذ وصوله إلى موسكو من واشنطن في 21 مارس، أجرى أنطونوف عددا من الاجتماعات، بما فيها في مجلس الدوما والخارجية الروسية.

مع ذلك، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم الاثنين إن أنطونوف لم يطلع الرئيس فلاديمير بوتين بعد على حالة العلاقات مع واشنطن.

المصدر: "تاس"

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