روسيا.. تقديم أوراق تسجل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا ذي الجرعة الواحدة

أفاد الموقع الإلكتروني لسجل الأدوية الحكومي في روسيا اليوم الاثنين بأنه تم تقديم الأوراق الخاصة بتسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا إلى وزارة الصحة الروسية.

وأكد أليكسي كوزنتسوف، مساعد وزير الصحة للصحفيين تسلم الوزارة ملفا خاصا بتسجيل لقاح "سبوتنيك لايت"، مشيرا إلى أنه "في المستقبل القريب سيخضع اللقاح للفحص من حيث جودته وسلامته وفعاليته، وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار بشأنه".

وكانت روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا في 11 أغسطس 2020، وهو لقاح "سبوتنيك V" القائم على نواقل من الفيروس الغدي البشري.

ويعتبر "سبوتنيك لايت" نسخة مخففة من "سبوتنيك V"، له مكون واحد فقط ويتطلب تطعيما مرة واحدة وليس مرتين. وانطلق في موسكو في 27 فبراير تطعيم المشاركين في التجارب لهذا اللقاح.

المصدر: "تاس"