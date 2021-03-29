الكرملين: دعوة بايدن لبوتين للمشاركة في قمة المناخ سيتم النظر فيها على النحو المناسب

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة المناخ سيتم النظر فيها على النحو المناسب.

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وخلال موجز صحفي قال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان بوتين سيقبل الدعوة من بايدن في حال استلامها: "هذا الموضوع مهم للغاية بالطبع، وإذا كانت (الدعوة) قد وصل بالفعل من خلال القنوات الرسمية، فسيتم النظر فيها على النحو المناسب".

وأضاف: "لعلكم تعلمون أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا لملف المناخ، وتعلمون أن روسيا طرف في معاهدة باريس (حول المناخ) ولبلادنا موقف مسؤول ومتسق جدا. أما فيما يتعلق بهذه القمة تحديدا، فقد يمضي وقت معين قبل أن تتضح الأمور بخصوص المشاركة".

وفي وقت سابق أكد البيت الأبيض أن بايدن دعا بوتين من بين 40 من زعماء العالم لحضور قمة المناخ التي ستعقد في 22 و23 أبريل، في اجتماع عبر الإنترنت.

المصدر: "نوفوستي"