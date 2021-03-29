أكثر من 200 شخص شاركوا في مهرجان "جاهز للعمل والدفاع" الرياضي في سيفاستوبل

شارك أكثر من 200 شخص في المهرجان الرياضي الروسي "جاهز للعمل والدفاع" الذي أجري بين فرق العمل ومسؤولي الدولة وبلدية مدينة سيفاستوبل في شبه جزيرة القرم.

وتزامن هذا المهرجان في القرم العام الجاري مع الذكرى الـ90 لإنشاء مجمع "جاهز للعمل والدفاع" السوفيتي.

وفي إطار المهرجان كان أكثر من 200 شخص من 15 فرقة من المنشآت المحلية و10 فرق من أجهزة السلطة التنفيذية للمدينة يتنافسون في المجمع الرياضي الشامل.

واحتل المرتبة الأولى بين فرق المنشآت المحلية في المهرجان فرقة من مدرسة رقم 47 المحلية. أما المرتبة الأولى بين فرق أجهزة السلطة التنفيذية للمدينة فاحتلتها دائرة السجل العقاري في سيفاستوبل.

وكان مهرجان سيفاستوبل مسابقة تأهيلية لتشكيل وفد للمدينة سيشارك في مهرجان "جاهز للعمل والدفاع" الروسي الذي سيجري بمدينة أوفا في مايو القادم.

المصدر: تاس