بيسكوف: بوتين يمزح معي باستمرار في أول أبريل
Reuters
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، "يمزح معه دائما في يوم 1 أبريل".
وأضاف بيسكوف للصحافيين، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس يوتين يمزح معه في ذلك اليوم: "أجل، الرئيس يفعل ذلك طوال الوقت".
وردا على سؤال، حول ما إذا كان من المسموح بشكل عام في الإدارة الرئاسية، المزاح في يوم كذبة أبريل، قال بيسكوف: "أجل مسموح جدا".
وتابع ممثل الكرملين، أنه يتم عادة هناك المزاح "بشكل إنساني".
المصدر: تاس