بيسكوف: بوتين يمزح معي باستمرار في أول أبريل

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، "يمزح معه دائما في يوم 1 أبريل".

وأضاف بيسكوف للصحافيين، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس يوتين يمزح معه في ذلك اليوم: "أجل، الرئيس يفعل ذلك طوال الوقت".

وردا على سؤال، حول ما إذا كان من المسموح بشكل عام في الإدارة الرئاسية، المزاح في يوم كذبة أبريل، قال بيسكوف: "أجل مسموح جدا".

وتابع ممثل الكرملين، أنه يتم عادة هناك المزاح "بشكل إنساني".

المصدر: تاس