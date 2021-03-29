 الكرملين: الوضع الوبائي يبعث على التفاؤل الحذر

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الوضع المتعلق بوباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، يبعث على التفاؤل الحذر.

وأضاف بيسكوف: "اعتمادا على معطيات السلطات الصحية في بلادنا، يمكن التأكيد أن الوتيرة تثير التفاؤل الحذر".

وأعلنت روسيا اليوم الاثنين عن تسجيل 293 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أدنى مؤشر منذ 9 نوفمبر الماضي، فيما انخفض عدد الإصابات الجديدة أيضا من 9088 أمس إلى 8771 اليوم.

المصدر: نوفوستي