محكمة روسية تنظر في قضية جنائية ضد إمام بتهمة تبرير الإرهاب والابتزاز الجنسي

أفادت دائرة لجنة التحقيق بإقليم كراسنويارسك الروسي، بأن محكمة في الإقليم ستنظر في قضية جنائية ضد إمام مسجد في مدينة ليسوسيبيرسك يواجه تهمة تبرير الإرهاب والابتزاز الجنسي لفتاة.

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وتدل معلومات التحقيق على أن المتهم البالغ من العمر 35 عاما والذي يدعم عقيدة "داعش" كان يعقد في الفترة ما بين 1 يناير عام 2016 إلى 5 مايو عام 2017 في شقته اجتماعات دينية للمسلمين الجدد. وأثناء هذه الاجتماعات تمكن من إقناع شخصين من السكان المحليين بضرورة "تقديم مساعدة لأعضاء التنظيم الإرهابي عن طريق نشر منشورات وتعليقات في شبكة الإنترنت تهدف إلى التبرير العلني لنشاطه (نشاط داعش) الأمر الذي أدى إلى محاكمة الأخيرين".

وجاء في بيان صدر عن الدائرة أن "المتهم قام أيضا في يونيو عام 2019 أثناء تواجده في مدينة ليسوسيبيرسك بإجبار فتاة بالغة من العمر 24 عاما على الجماع معه، وابتزازها بإبلاغ أقربائها بمعلومات تشهيرية حول حياتها الخاصة. وقد تم توجيه القضية الجنائية مع لائحة الاتهام المعتمدة إلى القضاء".

وأشارت لجنة التحقق إلى أن فتح القضية الجنائية تم وفق نتائج المعلومات التي وصلت من الدائرة الإقليمية لجهاز الأمن الفدرالي.