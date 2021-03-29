كورونا في روسيا.. أدنى حصيلة وفيات يومية منذ أشهر

أعلنت روسيا اليوم الاثنين عن تسجيل 293 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أدنى مؤشر منذ 9 نوفمبر الماضي، فيما انخفض عدد الإصابات الجديدة أيضا من 9088 أمس إلى 8771 اليوم.

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وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و528543، منها 98033 حالة وفاة، وفقا للتحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وتماثل 7280 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع حصيلة المتعافين إلى 4 ملايين و146408 أشخاص، مع عدد الحالات الناشطة عند 284102.

وشهدت مؤشرات الوضع الوبائي في العاصمة موسكو تراجعا مع تسجيل 1612 إصابة و49 وفاة مقابل 1878 إصابة و52 وفاة أمس.

وحافظت أرقام كورونا في بطرسبورغ على استقرارها مع الميل إلى المنحى التنازلي في الفترة الأخيرة، حيث رصدت المدينة 698 إصابة و30 وفاة اليوم مقارنة مع 701 إصابة و33 وفاة في إحصائية أمس.

المصدر: RT