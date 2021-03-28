بوتين: جميع اللقاحات الروسية جيدة وبين الأفضل حتى الآن

قال الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم، إن اللقاحات الروسية الثلاثة ضد فيروس كورونا المستجد، تبقى في قائمة أفضل العينات بالعالم، وهي أحسن الموجود حتى الآن.

وذكر الرئيس، في مقابلة تلفزيونية، أن كل شخص يجب أن يتخذ القرار لنفسه بخصوص التطعيم باللقاح ضد كوفيد. ونوه بضرورة مراجعة الطبيب، أو الأخصائي في هذا المجال.

وأضاف: "من حيث المبدأ، يمكن التطعيم بأي من هذه اللقاحات الثلاثة، فهي على مستوى أفضل العينات في العالم، وأعتقد أنها الأفضل اليوم".

وتابع بوتين: "لقاحاتنا، أقول هذا بكل ثقة، هي الأفضل في المؤشرات الثلاثة الرئيسية".

وشدد بوتين، على أن "اللقاحات الثلاثة الروسية، متماثلة تقريبا من حيث صفاتها. أحدها يدوم لفترة أطول قليلا، والآخر يتمتع بمستوى أقل قليلا من الحماية، لكنه أكثر سلاسة".

المصدر: نوفوستي