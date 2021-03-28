ضابط: الغواصات تشارك في حماية حدود روسيا خلال الفعاليات الهامة

قال إيغور إيغوروف كبير مساعدي قائد الغواصة "كولبينو"، إن غواصات أسطول البحر الأسود الروسي، تشارك في حماية حدود روسيا خلال الفعاليات الدولية الهامة.

وكمثال على ذلك، ذكر إيغوروف مشاركة هذه الغواصات في حماية الحدود البحرية للدولة، خلال مباريات كأس العالم بكرة القدم في سوتشي عام 2018.

وأضاف إيغوروف: "فعلا قامت غواصات من قاعدة نوفوروسيسك البحرية بتنفيذ مثل هذه المهام".

ووفقا لإيغوروف، في تلك الفترة، تم تشكيل مجموعة مختلطة من القوات لتنفيذ هذه المهمة. وجرى ذلك بواسطة السفن والطيران البحري والغواصات. وشمل نشاط المجموعة مساحة كبيرة.

في عام 2018، استضافت روسيا مباريات كأس العالم بكرة القدم، لأول مرة في التاريخ.

وتمكن المنتخب الروسي من الوصول إلى ربع نهائي البطولة، وخسر أمام منتخب كرواتيا بركلات الترجيح.

وأقيمت مباريات البطولة في 12 ملعبا في 11 مدينة: موسكو، وبطرسبورغ، وقازان، وسوتشي، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وكالينينغراد، ويكاترينبورغ، وسارانسك، وفولغوغراد، وروستوف على دون.

المصدر: تاس