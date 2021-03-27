إزاحة الستار عن نصب تذكاري للـ"دكتورة ليزا" في القرم (فيديو)

دشن في شبه جزيرة القرم الروسية اليوم الأحد نصب تذكاري للحقوقية يليزافيتا غلينكا الملقبة بـ"الدكتورة ليزا"، مؤسسة صندوق "العون العادل" الخيري الحقوقي.

وجرت مراسم تدشين النصب في مستشفى للأطفال تابع لوزارة الدفاع الروسية في بلدة يفباتوريا.

ولقيت "الدكتورة ليزا"، وهي إحدى أبرز الشخصيات الروسية في مجال حقوق الإنسان مصرعها في كارثة جوية فوق البحر الأسود عام 2016.

وكان من المقرر أن تنقل "الدكتورة ليزا" أدوية إلى أحد المستشفيات السورية في مدينة اللاذقية على متن طائرة "تو-154" التي تحطمت بعد دقيقة واحدة تقريبا من إقلاعها من مطار مدينة سوتشي.

وأسفرت الكارثة عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وهم أفراد الطاقم المكون من ثمانية أشخاص و92 راكبا بينهم يليزافيتا غلينكا ومعظم أعضاء فرقة ألكساندروف الموسيقية العسكرية.

المصدر: RT