بوتين يتحدث عن دور جهاز أمني أوعز بتأسيسه قبل 5 سنوات

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم، رجال الحرس الوطني الروسي، بمناسبة حلول عيدهم المهني.

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن هذه المؤسسة الأمنية التي تم تأسيسها قبل خمس سنوات، أصبحت بنية مستقلة وهامة تشارك بشكل فعال في حل المهمات التي تحددها الدولة، بما في ذلك المشاركة في مكافحة الإرهاب، ومراقبة التداول المدني للسلاح، وتعمل على توفير الأمن خلال الفعاليات الجماهيرية، بما في ذلك خلال المحافل الدولية الكبرى.

وأعرب بوتين، عن شكره وتقديره لجميع العسكريين والموظفين المدنيين في الحرس الوطني، على تنفيذهم الدقيق والجيد للمهام المحددة أمامهم، وعلى استعدادهم لأداء الخدمة المهمة والمطلوبة في أصعب الظروف.

وشدد الرئيس بوتين، في تهنئته، على أن عناصر الحرس الوطني الروسي، "يؤدون مهمتهم الإنسانية بشكل لائق"، والتي تتمثل في تنفيذ التدابير الوقائية التي فرضت في المناطق الروسية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي