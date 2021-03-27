بيسكوف: بوتين وموظفو الكرملين سيقدمون استمارات عن الدخل قبل 1 أبريل

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين وكافة العاملين بالكرملين، سيقدمون قبل 1 أبريل، كشوفات عن دخلهم في العام الماضي.

وشدد بيسكوف، على أنه لن يتم أي تأجيل في هذا المجال. ووفقا للتشريعات الروسية يجب أن يتم نشر المعلومات الخاصة بالدخل، في غضون 14 يوم عمل، من تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتقديمها.

في منتصف أبريل من العام الماضي، وقع الرئيس بوتين مرسوما مدد الموعد النهائي لتقديم استمارات الدخل لعام 2019، إلى 1 أغسطس بسبب الوباء.

وفي العام الماضي، أعلن بوتين أن دخله عن عام 2019، بلغ 9.726 مليون روبل، وهو أكثر بمليون روبل عما أعلن عنه قبل ذلك بعام.

في عام 2019، بلغ دخل دميتري مدفيديف الذي كان يسغل منصب رئيس الحكومة في تلك الفترة، أكثر من 11 مليون روبل. وفي عام 2018 بلغ حجم دخله 9.9 مليون روبل.

المصدر: نوفوستي