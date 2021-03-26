زاخاروفا لبوريل: هذه النبرة مرفوضة

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تغيير لهجته الاتهامية تجاه روسيا، لافتة إلى أن هذه النبرة مرفوضة.

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وفي معرض تعليقها على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوربية جوزيب بوريل بأن روسيا "جارة خطيرة"، قالت زاخاروفا: "هذه مقارنات وتعبيرات غير مقبولة، نغمة غير مقبولة. لقد علقنا مرارا على هذا الأمر على مستوى قيادة بلدنا. واقترحنا أن يغير الاتحاد الأوروبي لهجته الاتهامية، وأن يكون واقعيا، وأن ينظر إلى مشاكله الخاصة، ولا يحاول التقليل منها على حساب أسطورة دور روسيا العدواني".

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بيان بوريل بأنه غبي، وقالت إن مثل هذا الخطاب يضرب في المقام الأول بسمعة الغرب عن طريق بعض القادة، مشددة على ضرورة "أن يزول خطاب المواجهة هذا ويبقى في الماضي. هذه ليست مجرد مسألة تعاون بين بروكسل وموسكو"، إذ أن المتخصصين والخبراء الدوليين يعون "أن روسيا لم تكن أبدا جارة خطيرة وعدوانية في السياق التاريخي. مثل هذه التصريحات ليست مسيئة وغير صحيحة فحسب، بل إنها مجرد معلومات مضللة".

المصدر: تاس