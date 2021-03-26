زاخاروفا تنتقد نهج مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان تجاه الوضع في الشيشان

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، نهج مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش تجاه الوضع في الشيشان بأنه منحاز ولا يفي بمعايير منظمات حقوق الإنسان.

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وقالت زاخاروفا في تعليق على تصريح صادر عن مياتوفيتش حول الوضع في الشيشان كان وزع في 18 مارس: "من الصعب اعتبار عمل مياتوفيتش كمفوضة لمجلس أوروبا لحقوق الإنسان مرضيا. نعتقد أن الأساليب التي تستخدمها متحيزة ولا تفي بمعايير منظمات حقوق الإنسان. يرتبط ذلك أولا وقبل كل شيء، بالغياب التام لرد فعل علني من جانب المفوضة تجاه المشاكل الرهيبة في البلدان الأخرى".

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن موسكو تنتظر من المفوضة "التصحيح العاجل للنهج المحدد والبعيد عن الموضوعية".

المصدر: تاس