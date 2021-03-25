تطعيم حوالي مليون شخص ضد فيروس كورونا في موسكو

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم، إنه تم تطعيم حوالي مليون شخص في العاصمة الروسية، ضد فيروس كورونا.

وأضاف: "لقد قمنا بالفعل بتطعيم حوالي مليون شخص في العاصمة. ونرى أن التطعيم في غاية الأمان، وأن اللقاحات تتمتع بفعالية جيدة جدا، ولا توجد مشاكل في استخدامها. وحوالي 40 ٪ من هذا العدد من الأشخاص هم من كبار السن، ولم تظهر لديهم أية عواقب صحية بعد التطعيم".

وشدد العمدة، على عدم ظهور أي مضاعفات جدية بعد التطعيم. ونوه سوبيانين، بأن الذين يؤجلون التلقيح، يعرضون صحتهم للخطر الكبير.

وتابع العمدة: "قلت دائما وأكرر الآن، إنه يوجد لدينا خياران: التطعيم أو المرض. ولا يوجد خيار ثالث".

المصدر: نوفوستي