موسكو تتصدّر قائمة المدن الروسية الأكثر شعبية لاستجمام الصيف المقبل

أعد المحللون قائمة لأكثر المدن الروسية شعبية في الاستجمام الصيف المقبل وذلك عن طريق معالجة تذاكر الطائرات التي اشتراها أو حجزها المواطنون الروس.

وأظهر التحليل أن موسكو تتصدر تصنيف أكثر المدن الروسية شعبية من حيث الاستجمام الصيفي وقد حجز السياح في هذا المسار 20% من التذاكر.

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وقالت قناة RT التلفزيونية الروسية نقلا عن المعلومات الواردة من موقع OneTwoTrip الإلكتروني إن عاصمة جمهورية القرم الروسية سيمفيروبول التي يريد زيارتها 14% من السياح الروس شغلت المرتبة الثانية في التصنيف. أما مدينة سوتشي في شمال القوقاز فشغلت المكانة الثالثة.

يذكر أن قائمة المدن الروسية التي تتمتع بشعبية لدى السياح الروس تضم كذلك بطرسبورغ، أنابا، كالينينغراد، كراسنودار، مينيرالني فودي، أوفا، غيلينجيك.

وأفادت قناة موسكو–24" الروسية بأن السعر المتوسط لتذكرة الطائرة المباعة أو المحجوزة بلغ نحو 10600 روبل، ما يعادل نحو 139 دولارا أمريكيا.

وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن الدراسة التي أجراها المحللون في وقت سابق أظهرت أن 10% من الروس يعتزمون في أيام عطلة مطلع مايو أن يزوروا بلدانا أخرى. أما الباقون فقرروا زيارة موسكو وبطرسبورغ وسوتشي وكالينينغراد وسيمفيروبول.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا