 
مباشر

موسكو تتصدّر قائمة المدن الروسية الأكثر شعبية لاستجمام الصيف المقبل

أخبار روسيا

موسكو تتصدّر قائمة المدن الروسية الأكثر شعبية لاستجمام الصيف المقبل
Sputnik Aleksey Mayshev
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q1ja

أعد المحللون قائمة لأكثر المدن الروسية شعبية في الاستجمام الصيف المقبل وذلك عن طريق معالجة تذاكر الطائرات التي اشتراها أو حجزها المواطنون الروس.

وأظهر التحليل أن موسكو تتصدر تصنيف أكثر المدن الروسية شعبية من حيث الاستجمام الصيفي وقد حجز السياح في هذا المسار 20% من التذاكر.

إقرأ المزيد
قبرص تفتح أبوابها للسياح من روسيا
قبرص تفتح أبوابها للسياح من روسيا

وقالت قناة RT التلفزيونية الروسية نقلا عن المعلومات الواردة من موقع  OneTwoTrip الإلكتروني إن عاصمة جمهورية القرم الروسية سيمفيروبول التي يريد زيارتها 14% من السياح الروس شغلت المرتبة الثانية في التصنيف. أما مدينة سوتشي في شمال القوقاز فشغلت المكانة الثالثة.

يذكر أن قائمة المدن الروسية التي تتمتع بشعبية لدى السياح الروس تضم كذلك بطرسبورغ، أنابا، كالينينغراد، كراسنودار، مينيرالني فودي، أوفا، غيلينجيك.

 وأفادت قناة موسكو–24" الروسية بأن السعر المتوسط لتذكرة الطائرة المباعة أو المحجوزة بلغ نحو 10600 روبل، ما يعادل نحو 139 دولارا أمريكيا.

وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن الدراسة التي أجراها المحللون في وقت سابق أظهرت أن 10% من الروس يعتزمون في أيام عطلة مطلع مايو أن يزوروا بلدانا أخرى. أما الباقون فقرروا زيارة موسكو وبطرسبورغ وسوتشي وكالينينغراد وسيمفيروبول.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا