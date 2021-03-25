بيسكوف: بوتين في حالة صحية طبيعية بعد التطعيم بلقاح ضد كوفيد
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين يشعر بالارتياح بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، ولم تظهر لديه أية أعراض جانبية.
وأضاف بيسكوف: "الرئيس بحالة جيدة ولم تظهر عليه آثار جانبية".
في وقت سابق، أعلن بيسكوف أن الرئيس بوتين تلقى لقاحا ضد فيروس كورونا.
وأضاف بيسكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تطعيم بوتين ضد فيروس كورونا، وهو في حالة صحية جيدة".
وأشار بيسكوف، إلى أن الرئيس بوتين سيمارس عمله بشكل معتاد، وقال: "غدا لدى الرئيس الروسي يوم عمل كامل".
قبل ذلك أعلن الرئيس بوتين، في اجتماع عبر مؤتمر بالفيديو، حول التطعيم ضد فيروس كورونا: "اليوم يمكننا القول بثقة، إن الممارسة تؤكد موثوقية وأمن اللقاحات الروسية تماما. علاوة على ذلك، لا توجد عقاقير أجنبية أخرى مماثلة تظهر مثل هذه الدرجة العالية من الحماية".
المصدر:RT