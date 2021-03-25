الذكاء الصناعي يساعد في اعتقال إرهابي في موسكو

تواصل قوات الأمن الروسية، القبض على الإرهابيين الذين شاركوا في الهجوم على سرية تابعة لقوات الإنزال الجوي الروسية في منطقة شاتوي بالشيشان، رغم مرور 21 عاما على ذلك الهجوم.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم إن رجاله تمكنوا في موسكو، من اعتقال أحد الإرهابيين السابقين كان ينتمي إلى عصابة شاميل باساييف.

وذكر مصدر في المخابرات الروسية، أن الموقوف واسمه هيرمان أربينين، شارك في الهجوم الذي وقع في الشيشان عام 2000، واستهدف مجموعة من فرقة بيسكوف للإنزال الجوي.

Искусственный интеллект помог задержать участника нападения на псковских десантников в Чечне



Бандит настолько расслабился, что завел страничку в социальных сетях https://t.co/Mbpv3ya7jCpic.twitter.com/f6nEPXS6do — @kpru (@kpru) March 25, 2021

تم القبض على أربينين، يوم 23 مارس في منطقة دوروغوميلسكي بموسكو. هذا الرجل، نسي منذ فترة طويلة ماضيه الإرهابي، وظهرت لديه عائلة وعمل تجاري، ومعارف جدد على الشبكات الاجتماعية.

مع مرور الزمن، استرخى هذا المجرم، وشعر بالراحة لدرجة أنه نشر بعض صوره على الإنترنت. وفيها ظهر رجلا جليلا أشيب الشعر، لا يشبه بتاتا الشخص الذي كان يركض قبل 20 عاما بمدفع رشاش عبر جبال الشيشان بصحبة الإرهابي باساييف. لكن عيونه لم تتغير على الإطلاق، وهو بالذات ما يحتاجه الذكاء الصناعي، للكشف عن الهوية رغم مرور الزمن.

وأفاد المصدر الأمني، بأنه تم اعتقال أربينين بالتعاون مع الداخلية الروسية وبدعم عسكري من الحرس الوطني.

من جانبها، قالت لجنة التحقيق الروسية، إن التهم ستوجه ضد أربينين، وفقا للمواد 209 (المشاركة في عصابة مسلحة)، و 279 (التمرد المسلح)، 317 (التعدي على حياة رجال الأمن وعناصر مؤسسات القوة) من قانون العقوبات الجنائية الروسي، وهذه التهم تكفي لفرض عقوبة المؤبد بحقه.

المصدر: KP.RU