زاخاروفا تروي تفاصيل على هامش زيارة لافروف إلى كوريا الجنوبية

تطرقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى الإجراءات المضادة لكوفيد خلال غداء العمل الذي نظم لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

وأجرى رئيس الدبلوماسية الروسية محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي جونغ أوي يونغ خلال زيارة قام بها إلى سيئول.

وكتبت زاخاروفا على حسابها فيسبوك: "يتم تنظيم غداء العمل في مقر إقامة وزير خارجية كوريا الجنوبية (وكذلك المحادثات في وزارة الخارجية) بحواجز بلاستيكية شفافة مثبتة على الطاولة".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية توضح تلك الأجراءات: "أمام كل واحد يوجد مظروف خاص، يوضع فيه القناع وقت النشاط"، مضيفة أن "الأقنعة بالمناسبة صنعت من قبل الجانب الكوري خصيصا لزيارة الوفد الروسي برموز موسكو وسيئول".

وأوضحت زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "قبيل الغداء وضع توقيعه في سجل ضيوف الشرف".

وبشأن المكان ذاته، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن بناءه، كما أفاد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تم قبل 60 إلى 70 عاما، وقد صمم طبقا لأفضل تقاليد آسيا، وجرى دمج البناية بالمنظر الطبيعي المحيط والمنظر بالتصميم الداخلي للمبنى.

المصدر: نوفوستي