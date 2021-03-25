لافروف يشيد بخطوة الإعداد لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في كوريا الجنوبية

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إقامة مصنع للقاح "سبوتنيك V" الروسي في كوريا الجنوبية بأنه مثال إيجابي على النضال المشترك ضد عدوى فيروس كورونا.

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ولفت رئيس الدبلوماسية الروسية في سيئول خلال مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي جونغ أوي يونغ، إلى أن العلاقات بين الاتحاد الروسي وكوريا الجنوبية تتطور بشكل تصاعدي، وأن حجم التجارة والتبادلات السياحية والاتصالات بين الشعبين آخذة في الازدياد.

وأوضح لافروف أن "جمهورية كوريا شريك مهم وواعد لروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن ثقته بأن هزيمة "كوفيد – 19" ممكنة وذلك "من خلال توحيد الجهود"، مضيفا: "تظهر روسيا وجمهورية كوريا هنا مثالا إيجابيا للغاية، بما في ذلك من خلال إقامة عملية إنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي في بلدكم".

كما أشار أيضا إلى أنه في إطار الاتصالات المنتظمة بين رئيسي ورؤساء حكومتي روسيا وكوريا الجنوبية، يجري وضع أهداف طموحة جديدة لتنمية العلاقات بين البلدين.

وقال لافروف في هذا الشأن: "آمل أن ننظر اليوم في كل من التجارة والشؤون الاقتصادية والاتصالات الإنسانية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول المشاكل الدولية والإقليمية الرئيسة، مع التركيز، كما قلتم، على الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

المصدر: iz.ru