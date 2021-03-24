واشنطن والاتحاد الأوروبي يتفقان على التنسيق لمواجهة "سلوك روسيا المستعصي" وبدء حوار بشأن الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الجانبين اتفقا على التنسيق لمواجهة "سلوك روسيا المستعصي".

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وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الطرفين اليوم الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قررا أيضا "إعادة إطلاق حوار ثنائي بشأن الصين".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا والصين ستبذلان قصارى جهدهما لتأمين وحماية علاقاتهما المالية والتجارية من تهديدات الدول غير الصديقة لهما.

وانتقد لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني، وانغ يي، أمس الثلاثاء، سياسة العقوبات والتهديدات التي تنتهجها الدول الغربية.

وفي حديثه عن العلاقات الروسية الصينية، قال لافروف:"أنا مقتنع بأننا سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها وحمايتها. ولن نخضع لأي تهديدات من الدول غير الصديقة لبلدينا، وسنحمي طرق التجارة، والمبادلات، وهذا يجعلنا أقوى".

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"