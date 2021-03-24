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الأمن الفدرالي الروسي يلقي القبض على تلميذ كان يخطط لهجوم على زملائه في الفصل

أخبار روسيا

الأمن الفدرالي الروسي يلقي القبض على تلميذ كان يخطط لهجوم على زملائه في الفصل
Reuters
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ألقى جهاز الأمن الفدرالي الروسي القبض على تلميذ في مدرسة ثانوية بمدينة سوتشي، كان يخطط لشن هجوم على زملائه في الفصل.

وضبط الأمن الفدرالي متفجرات محلية الصنع ومكونات لصنع العبوات الناسفة في منزل التلميذ.

وقال مركز الاتصالات العامة التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي: "نتيجة لإجراءات عمليات تفتيش مباغتة، تم اعتقال تلميذ في إحدى المدارس الثانوية، كان قد نشر على شبكة التواصل الاجتماعية  "فكونتاكتي"، معلومات حول نيته صنع متفجرات ومهاجمة زملائه في الفصل".

المصدر: تاس

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