"حميميم" تحيي ذكرى تأسيس إدارة الملاحة الجوية في روسيا (فيديو)

أقامت القوات الروسية في قاعدة "حميميم" الجوية في سوريا فعاليات بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس إدارة الملاحة الجوية في روسيا.

وظهرت مهنة الملاح الجوي قبل 105 سنوات، في بداية القرن العشرين، عندما بدأ تحليق الطائرات في السماء، حيث تأكدت الحاجة إلى تخصص جديد في هذا المجال، فأنشأت روسيا يوم 24 مارس 1916، محطة الملاحة الجوية المركزية.

ومنذ ذلك الحين، تغير الكثير، حيث قامت أنظمة الكمبيوتر بتبسيط عمل الملاحين، لكن الإنسان لا يزال أكثر موثوقية من الآلة، ولا يمكن خلال تنفيذ أي رحلة الاستغناء عنه.

يحتاج الملاح في سلاح الجو الروسي إلى 5 دقائق، يتعين عليه خلالها تجهيز الطائرة أو المروحية للقيام بالمهمة، ويبرمج مسار الرحلة، ويقوم بحساب الوقت اللازم للتحليق، وتحديد المسار الأفضل للوصول إلى الهدف، والتحقق من الوقود والذخيرة.

المصدر: RT