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موسكو: اختبارات لقاح "سبوتنيك لايت" تجري في روسيا والإمارات وغانا

أخبار روسيا

موسكو: اختبارات لقاح
Sputnik
تطعيم متطوع روسي بلقاح "سبوتنيك لايت"
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أعلن مسؤول روسي أن اختبارات تجري في روسيا والإمارات وغانا، على لقاح "سبوتنيك لايت" وهو عبارة عن نسخة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا ويعمل بجرعة واحدة.

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وخلال مؤتمر حول استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أوروبا وآفاقه، قال أرسين كوباتايف، مدير المسار الطبي في أنشطة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (المكلف بالترويج للقاح الروسي وتوريده إلى دول أجنبية): "لقد أطلقنا المرحلة الثالثة للاختبارات السريرية الدولية (الخاصة بـ "سبوتنيك لايت")، وهي اختبارات يشارك فيها متطوعون من روسيا والإمارات العربية المتحدة وغانا".

وأضاف المسؤول أن قرابة ألفي شخص تلقوا اللقاح الجديد حتى الآن، مشيرا إلى أن الصندوق يخطط لتطعيم ما لا يقل عن 7 آلاف متطوع به.

وتوقع كوباتايف أن تأتي النتائج الأولية للاختبارات في يونيو المقبل، وأنها ستظهر مدى فعالية اللقاح الوقائية. وأضاف: "بالطبع لا ننتظر أن تكون فعاليته بنفس مستوى فعالية سبوتنيك V التي تشكل 91,6%، لكن نجاح اللقاح الكبير - وهو سبوتنيك V - يبعث على تفاؤل بشأن خصائص سبوتنيك لايت الوقائية".

وأشار المسؤول إلى أن اللقاح الجديد يعمل بجرعة واحدة فقط بدلا عن جرعتين في حالة "سبوتنيك V"، الأمر الذي يسهل بكثير استخدامه من الناحية اللوجستية، ويسمح بتطعيم أعداد كبيرة من السكان.

وكان المدير العام للصندوق، كيريل دميترييف، أكد سابقا أن "سبوتنيك V" ليس دواء واحدا بل عبارة عن "قاعدة للقاحات"، موضحا أن "سبوتنيك لايت" سيتم استخدامه في الغالب خارج حدود روسيا، على أن يبقى "سبوتنيك V" لقاحا رئيسا ضد فيروس كورونا داخل البلاد.

المصدر: "نوفوستي"

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