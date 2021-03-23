أسطول بحر البلطيق: لا إصابات بين أفراد طاقم ناقلة عسكرية روسية بعد اصطدامها بسفينة في قناة السويس

لم يصب أحد من أفراد طاقم ناقلة "كولا" الروسية بأذى بعد حادث تصادمها مع سفينة أخرى في قناة السويس، حسبما أفاد أسطول بحر البلطيق الروسي اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي للأسطول للصحفيين إن سفينة "أرك رويال" المخصصة لنقل البضائع والتي كانت تبحر تحت علم باربادوس خرقت قواعد الملاحة واصطدمت بمؤخرة الناقلة "كولا" التابعة لأسطول بحر البلطيق.

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد طاقم الناقلة ولم يحدث تسرب للوقود، وهي تواصل رحلتها.

وذكر المكتب الإعلامي للأسطول أن الجانب الروسي أعرب عن احتجاجه لقبطان سفينة "أرك رويال" الذي اعترف بذنبه في انتهاك قواعد الملاحة البحرية.

المصدر: "تاس"