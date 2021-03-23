 
مباشر
عاجل
الصين تستدعي السفيرة البريطانية لديها

أسطول بحر البلطيق: لا إصابات بين أفراد طاقم ناقلة عسكرية روسية بعد اصطدامها بسفينة في قناة السويس

أخبار روسيا

أسطول بحر البلطيق: لا إصابات بين أفراد طاقم ناقلة عسكرية روسية بعد اصطدامها بسفينة في قناة السويس
marinetraffic.com / Ronald Rampsch
ناقلة "كولا" الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0zd

لم يصب أحد من أفراد طاقم ناقلة "كولا" الروسية بأذى بعد حادث تصادمها مع سفينة أخرى في قناة السويس، حسبما أفاد أسطول بحر البلطيق الروسي اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي للأسطول للصحفيين إن سفينة "أرك رويال" المخصصة لنقل البضائع والتي كانت تبحر تحت علم باربادوس خرقت قواعد الملاحة واصطدمت بمؤخرة الناقلة "كولا" التابعة لأسطول بحر البلطيق.

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد طاقم الناقلة ولم يحدث تسرب للوقود، وهي تواصل رحلتها.

وذكر المكتب الإعلامي للأسطول أن الجانب الروسي أعرب عن احتجاجه لقبطان سفينة "أرك رويال" الذي اعترف بذنبه في انتهاك قواعد الملاحة البحرية.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا