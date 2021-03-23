"روس كومنادزور" مستاءة من موقع "تويتر" حيال البطء في حجب المواد المحظورة

أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر رسمية بأن موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" بدأ بإزالة المحتويات المحظورة المتعلقة بالأطفال، التي طالبه بها الجانب الروسي، لكنه يفعل ذلك ببطء شدد.

وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كومنادزور"، إن الشبكة الاجتماعية "تويتر" لم تقم بإزالة أكثر من 3 آلاف منشور تحمل دعوات للانتحار بين المراهقين، ومواد إباحية للأطفال ومعلومات عن تعاطي المخدرات، وأنها تقوم بذلك بآلية بطيئة.

وأضافت أن "هناك منشورات جديدة (في تويتر) لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ومواد تروج للانتحار، ومعلومات حول توزيع واستخدام المخدرات، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.. السلطات ستصر على الإزالة الكاملة والفورية للمعلومات المحظورة والخطيرة على الأطفال".

وكانت "روس كومنادزور"، قد أعلنت مؤخرا أنها ستقوم في غضون شهر بحظر "تويتر"، في روسيا، إذا لم يحذف هذا الموقع المواد المحظورة.

المصدر: وكالات