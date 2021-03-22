تخوفات من وقوع 15 سائحا تحت الثلوج بعد انهيار ثلجي شمال غربي روسيا

أعلن مسؤول في مقاطعة مورمانسك شمال غربي روسيا أن هناك تخوفات من وقوع مجموعة سياحية مكونة من 15 شخصا تحت الثلوج جراء انهيار ثلجي وقع بمنطقة خيبيني الجبلية.

وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية قال رئيس بلدية مدينة أولينيغورسك، التي وقع الحادث في ضواحيها إن منقذين تم إرسالهم من إحدى مدن المنطقة يعملون في مكان الحادث.

من جهته كشف مصدر لوكالة "إنترفاكس" الروسية عن وجود تقارير عن وقوع فتاة من مواليد 2008 تحت الثلوج جراء الانهيار. وذكرت الوكالة أن المعلومات الأولية تدل على أن الفتاة تواجدت في مكان الحادث ضمن مجموعة أطفال سياحية.

المصدر: "تاس" + "إنترفاكس"