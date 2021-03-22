بوتين وخبرة قيادة العربة المخصصة لاجتياز التضاريس الصعبة

سُئل المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف منذ متى أتقن الرئيس فلاديمير بوتين قيادة العربة المجنزرة المخصصة للتضاريس الصعبة.

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وأجاب بيسكوف في مقابلة صحفية قائلا: منذ وقت طويل. وبالنسبة لرخصة القيادة لمثل هذه العربات، لا علم لي، ومن الضروروي استيضاح الأمر.

وبشأن الملابس المميزة التي كان يرتديها بوتين خلال إجازته في غابات سيبيريا، قال المتحدث باسم الكرملين: "في البنطلونات والأحذية والمعطف في سيبيريا لا تستطيع المشي، لذا فإن ملابس سيبيريا من الإنتاج المحلي".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا