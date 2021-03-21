روسيا تسجل 9299 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 9299 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و371 حالة وفاة، وتعافى 8743 شخصا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (1511)، تليها مدينة سانت بطرسبورغ (881)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو.

ووفقا للأرقام والإحصاءات الرسمية سجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و456869 إصابة، تعافى من بينها 4 ملايين و69395 شخصا، فيما توفي من جرائها 95030 شخصا حتى الآن.

وشهد الوضع الوبائي في روسيا تحسنا منذ بداية العام الجاري، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع، الذي تم تسجيله في أغسطس الماضي كأول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا.

وبحسب أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم منذ بدء تفشي الوباء نحو 123 مليونا، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 2.7 مليون حتى الآن.

المصدر: RT