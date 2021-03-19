بوغدانوف يبحث مع السفير السوري في موسكو عمل اللجنة الدستورية

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، مع سفير سوريا في موسكو رياض حداد عمل اللجنة الدستورية السورية المشتركة في جنيف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "جرى خلال الحديث تبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع في سوريا وما حولها. وفي الوقت نفسه تم التركيز على مشاكل عمل لجنة صياغة الدستور السورية في جنيف، وكذلك القضايا الراهنة للتعاون الروسي السوري من أجل إعادة إعمار سوريا بعد الصراع".

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وجدد بوغدانوف التأكيد على: "الدعم الثابت لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، والاستعداد لمواصلة مساعدة الشعب السوري في محاربة الإرهاب الدولي".

وجرى اللقاء، بحسب البيان، بناء على طلب من السفير السوري.

المصدر: "سبوتنيك"